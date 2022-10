Basket, gli Harlem Globetrotters a Genova insegnano trick al sindaco e all’assessore

GENOVA – Acrobazie e un pallone da basket: le strade di Genova oggi hanno ospitato due turisti speciali, le star degli Harlem Globetrotters Shane “Scooter” Christensen e Fatima “Tnt” Lister, in città per promuovere il tour italiano e, in particolare, la tappa del 5 novembre all’Rds Stadium, alla Fiumara. Accompagnati dall’assessore a Sport e Turismo, Alessandra Bianchi, gli artisti del pallone a spicchi sono stati in Piazza De Ferrari, in via Garibaldi, hanno visitato la cattedrale di San Lorenzo e le sale Paganiane, scoprendo un primo assaggio della storia di Genova. Tra un palleggio, la visita a un museo e un pezzo di focaccia “pucciato” nel cappuccino, c’è stato anche il tempo di insegnare al sindaco Marco Bucci a come far roteare il pallone su un dito.

“È stato un vero piacere accogliere i rappresentanti dei mitici Harlem Globetrotters condividendo con loro le bellezze turistiche e la storia della nostra città- afferma l’assessore- il legame tra sport e turismo ha una valenza sempre più importante e ci stiamo impegnando affinché il nostro territorio ne diventi sempre più punto di riferimento non solo nazionale”.

