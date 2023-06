Ok Giunta Vda a piano per la non autosufficienza 2023-2025

AOSTA – La giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato il Piano regionale per la non autosufficienza 2023-2025: è il documento che definisce le politiche e i servizi a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità, garantendo l’erogazione dei Leps, i Livelli essenziali delle prestazioni sociali, nella regione.

“Il Piano- spiega l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi- consente di poter accedere ai fondi assegnati dallo stato, ottimizzando le varie fonti di finanziamento disponibili per la realizzazione delle attività, che nel triennio sommano a un importo complessivo di 6,5 milioni di euro”. Di questi, poco più di 6,2 milioni saranno impiegati per il finanziamento dei Leps, i restanti 300.000 euro per i progetti di vita indipendente. “L’analisi dei fabbisogni territoriali per la programmazione degli interventi e dei servizi è stata elaborata attraverso il coinvolgimento, nell’ambito del piano di zona, degli Enti locali e del Terzo settore, dell’azienda Usl e del Comune di Aosta”, dice l’assessore. Che aggiunge: “L’impegno è volto a implementare i servizi sul territorio con il potenziamento dell’assistenza domiciliare sociale e integrata con i servizi sanitari e nuovi servizi sociali finalizzati al sollievo delle persone anziane non autosufficienti e con disabilità grave e gravissima e a supporto dei loro familiari”.