Vaccino, De Luca: “Su AstraZeneca disastro comunicativo del governo”

NAPOLI – “Assistiamo a una vicenda francamente sconcertante rispetto a AstraZeneca. Sul piano della comunicazione ai cittadini è stato un vero disastro”. Lo dice Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook. “Siamo l’unico Paese al mondo – osserva – in cui la gestione del piano anti Covid non è affidata al ministero della Salute, ma a una struttura esterna, il commissariato. Si è scelto di avere una separazione della struttura dal ministero della Salute. Per me è un modello contraddittorio e improduttivo”. Per De Luca “il governo doveva garantire all’Italia la produzione autonoma dei vaccini e una informazione scientifica semplice, univoca e affidabile. Non lo ha fatto. Il record delle 500mila dosi è merito totalmente dello sforzo organizzativo delle Regioni”.

