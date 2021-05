Vaccino, via libera degli Stati Uniti alla somministrazione di Pfizer dai 12 ai 15 anni

ROMA – Negli Stati Uniti è stata estesa ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni l’autorizzazione per la somministrazione del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech. Lo ha annunciato l’Agenzia del farmaco degli Usa (Fda). Fino ad oggi il vaccino è stato autorizzato in via di emergenza per le persone di età pari o superiore a 16 anni. Ora, sotto forma di due iniezioni contenenti le stesse dosi del vaccino per adulti, potrà essere somministrato a milioni di adolescenti in più. Nel corso di una conferenza stampa, il funzionario della Fda Peter Marks ha spiegato che le prime somministrazioni potrebbero iniziare già a partire da giovedì prossimo.

VIOLA: “PASSO IMPORTANTE PER FERMARE LA PANDEMIA, ORA TOCCA ALL’EUROPA”

“Il vaccino Pfizer è stato approvato dalla Food and Drug administration anche per i ragazzi fino a 12 anni. È una buona notizia e un passo importante per fermare la pandemia. Ci attendiamo a breve anche l’ok di Ema“. Così Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova e direttrice della clinica della Speranza, commenta il via libera della Fda al vaccino dell’azienda tedesca-americana per i ragazzi dai 12 ai 15 anni.

