La Verità: “Inchiesta mascherine, Arcuri indagato per peculato”

ROMA – Secondo quanto riporta il quotidiano ‘La Verità’, l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della Repubblica di Roma per peculato in merito alla fornitura di mascherine cinesi da 1,25 miliardi di euro.

ARCURI: “NON SO NULLA”

In merito a quanto riportato questa mattina dal quotidiano ‘La Verità’ circa l’indagine sulle mascherine, l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri comunica “di non avere notizia di quanto riportato dal suddetto quotidiano“. Arcuri, nonché la struttura già preposta alla gestione dell’emergenza, “continueranno, come da inizio indagine, a collaborare con le autorità inquirenti nonché a fornire loro ogni informazione utile allo svolgimento delle indagini”.