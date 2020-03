Recuperati tre evasi dal carcere di Foggia

BARI – Tre detenuti che erano evasi dal carcere di Foggia lunedì scorso sono stati fermati. Due brindisini si sono costituiti, mentre il terzo, accusato di omicidio, è stato vittima di un incidente alla periferia di Trani e ora è piantonato in ospedale. Altri sedici evasi devono essere individuati. Tra i ricercati c’è anche Cristoforo Aghilar, finito in cella perchè considerato responsabile dell’omicidio della sua ex suocera.

