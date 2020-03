Disordini al carcere di Foggia per le restrizioni anti Covid-19, interviene anche l’esercito

BARI – Disordini si stanno registrando nel carcere di Foggia dove alcuni detenuti hanno tentato l’evasione dopo aver divelto un cancello che li separa dalla zona che dà sulla strada. Alcuni si sono arrampicati sulle inferiate e sui cancelli perimetrali dell’istituto penitenziario. Sul posto ci sono forze dell’ordine ed esercito.

Alcuni dei carcerati riusciti a fuggire sono stati bloccati dagli agenti della polizia penitenziaria. A scatenare la rivolta le misure restrittive imposte per evitare di ridurre il rischio contagio nelle carceri. In strada ci sono alcuni parenti, mentre dalle celle si urlano appelli per ricevere “indulto” e “amnistia”.

