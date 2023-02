Video | Chiara Francini porta a Sanremo un dialogo sul tabù delle donne senza figli

ROMA – Parole pesanti e allo stesso tempo sincere, quelle pronunciate ieri sera sul palco dell’Ariston da Chiara Francini, co-conduttrice della puntata, che ha portato un monologo sulle donne senza figli.

L’attrice ha raccontato della difficile esperienza di coloro che si ritrovano ‘ormai adulte’ e senza prole. Di quanto sia difficile riuscire non sentirsi sbagliate: “Arriva un momento della vita in cui è chiaro che sei diventato grande: quando hai un figlio. Ora, io, Chiara, un figlio non ce l’ho, però credo sia una cosa dopo la quale non c’è dubbio non potrai più essere più giovane come lo eri a sedici anni, col motorino, la discoteca e il liceo. E arriva un momento, nella vita, in cui tutti intorno a te cominciano a figliare”.

LEGGI ANCHE: Sanremo, tutto pronto per la serata finale. Dalla scaletta dei cantanti agli ospiti: ecco cosa succederà

Poi il passaggio su chi è costretto a mettere a tacere il proprio dolore per festeggiare la gioia altrui: “Quando qualcuna ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata c’è come qualcosa che ti esplode dentro. Un buco che ti si apre, in mezzo agli organi vitali, una specie di paura, stordimento, e, mentre accade tutto questo, tu devi festeggiare, perché la gente incinta è violenta e vuole solo essere festeggiata. E non c’è spazio per il tuo dolore, per la tua solitudine. Tu devi festeggiare”. E ancora: “A noi donne il senso di colpa ci rimbomba dentro, come un eco. Lo poppiamo fin dal primo vagito. E senza ruttino. La parte più difficile di fare un figlio è immaginarlo. Immaginarsi come sarà”.