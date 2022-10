La rinascita di Daniele Bossari dopo il tumore: “Filippa Lagerback è stata la mia Wonder Woman”

(Foto Verissimo)

ROMA – Prima l’annuncio su Instagram, poi un’intervista a cuore aperto a ‘Verissimo’: così Daniele Bossari ha scelto di condividere con il pubblico il racconto della diagnosi di tumore e il percorso intrapreso per sconfiggere la malattia. “Sono vivo e ve lo posso raccontare. Ora la bestia è domata quindi sono felice, con cautela. E ho voglia di tornare a mordere la vita”.

Il conduttore 48enne è uno dei volti più amati della televisione italiana: ha iniziato con i programmi per ragazzi e quelli musicali, poi è diventato una delle figure di punta di Italia 1, conquistandosi anche la prima serata. Una carriera luminosa, senza mai polemiche ad offuscarla, e una relazione con un’altra figura nota ai telespettatori e molto apprezzata per il suo garbo e la sua eleganza: Filippa Lagerback.

LA TERZA RINASCITA DI DANIELE BOSSARI

Ma dietro le luci della tv, si nascondevano le ombre. Il carcinoma alla gola che è stato diagnosticato a Bossari è solo l’ultima delle prove che la vita gli ha messo davanti, come ha ricordato il conduttore a ‘Verissimo’. “Questa per me è stata una terza rinascita: 48 anni fa mi fu diagnosticata la celiachia, ai tempi non era così comune e mi sono ritrovato un po’ appeso a un filo. Poi togliendo il glutine sono tornato a stare bene. Poi c’è stata la depressione e i pensieri di suicidio“.

LA VITTORIA AL GF VIP E IL MATRIMONIO

Il riscatto è arrivato con la partecipazione alla seconda edizione del ‘Grande Fratello Vip’, andata in onda nel 2017 e vinta proprio da Bossari. Un programma da ricordare non solo per il ritorno in tv dopo alcuni anni nell’oscurità, ma anche per la proposta di matrimonio in diretta tv all’amata Filippa, la cui relazione è iniziata nel 2001. Nozze poi celebrate nel 2018.

LA SCOPERTA DEL TUMORE

Intervistato da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, Bossari ha raccontato come ha affrontato il tumore: “È stato un fulmine a ciel sereno, fino al 10 marzo stavo benissimo, non avevo alcun disturbo o segnale evidente di questa malattia. Quel giorno mi sono svegliato con un gonfiore ai linfonodi della gola, sono andato subito dal mio medico che ha prescritto un antibiotico, ma dopo due settimane il dolore non passava e dopo ulteriori accertamenti ho ricevuto una diagnosi che mi ha fatto tremare le gambe, annebbiare la vista: ti senti mancare“.

La diagnosi è di carcinoma alla gola, alla base della lingua. Un tumore non operabile se non con gravi menomazioni. “L’unica via era la chemioterapia e la radioterapia – ha spiegato Bossari – Ma la scienza e la medicina oggi offrono la possibilità di guarigione e io mi sono affidato ai medici (dell’ospedale San Raffaele di Milano, ndr) e li ringrazio perché mi sono subito sentito in ottime mani. La dottoressa che mi ha seguito mi ha detto ‘tu pensa alla vita, adesso questo è un problema nostro'”.

IL PERCORSO DI CURA

“Il momento più brutto? È un intero periodo orribile, una sofferenza costante, nausea perenne, incapacità di ingurgitare qualsiasi cosa, anche un sorso d’acqua – ha ricordato il conduttore -. Ho subito un ribaltamento di prospettiva, sono una persona golosa ma non riuscivo a mangiare e i sapori erano tutti schifosi. Una stanchezza totale, l’acufene che ho tuttora. Ma adesso mi sento leggero, si ricomincia, la pagina adesso è completamente bianca. Ora la bestia è domata, dovrò continuare a sottopormi a controlli per alcuni anni ma mi sento felice, con cautela”.

IL RUOLO DI FILIPPA LAGERBACK

Bossari ha raccontato come ha affrontato la malattia insieme ai suoi cari, dai genitori (“mi hanno riempito di amore, mia madre ha pregato tanto e con mio padre, finanziere in congedo e uomo tutto di un pezzo, abbiamo riscoperto un amore reciproco”) alla figlia 19enne Stella (“le ho parlato chiaramente, è matura e responsabile. Ha sofferto ma è sempre stata forte e mi ha detto ‘Ho sempre saputo che saresti guarito'”). Ma soprattutto la moglie Filippa: “Si è sacrificata e mi ha accompagnato in ogni fase. Mi ha dato sicurezza e tranquillità, l’ho vista fortissima sin dal primo momento e mi ha proiettato da subito nella dimensione della guarigione. Mi ha riportato alla vita, sono devoto a lei – ha detto il conduttore – È stata la mia Wonder Woman”.

Ma Lagerback, intervenuta nel corso dell’intervista a ‘Verissimo’ del marito, ha rifiutato l’etichetta di eroina: “Secondo me non c’è da meravigliarsi, stare vicino al proprio partner nella gioia e nel dolore dovrebbe essere la normalità. Non ho mai pensato che le cose potessero andare male – ha raccontato la conduttrice svedese -, sapevo che sarebbe stata dura e ho avuto tanta paura ma non ho mai smesso di sorridere e di portargli forza e determinazione. Mai perdersi d’animo, questa è la cosa più importante”.

BOSSARI E IL RACCONTO DELLA MALATTIA

Il conduttore ha anche spiegato a Silvia Toffanin perché ha deciso di parlare pubblicamente dei suoi problemi di salute dopo il ciclo di terapie: “Sono profondamente cambiato, sono convinto che il mio racconto faccia bene a chi sta vivendo una situazione delicata. A me faceva bene sentire le storie di altri, come quella di Fedez, nelle sue parole mi ritrovavo e mi sono fatto coraggio. Da questa malattia si può uscire, si può guarire. E ora ho voglia di tornare a mordere la vita”.

