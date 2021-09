Comunali Napoli, minacce social a Maresca: “Avanti senza paura”

NAPOLI – “Mi ricordo perfettamente di Rosario Livatino, di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Me ne ricordo come se ne ricordano tutti gli italiani. Tre eroi che hanno dato la vita perché credevano nello Stato, nella Legalità, nella Giustizia. Queste minacce non mi spaventano. Andiamo avanti”. Lo scrive su Facebook Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, commentando una minaccia ricevuta via social.

LA SOLIDARIETÁ DI MANFREDI

“Solidarietà a Catello Maresca per le minacce ricevute sulla propria pagina social. La campagna elettorale non deve essere inquinata da un clima di odio, violenza e insulti che esulano dal merito delle proposte programmatiche: lo abbiamo sottolineato dal primo momento ed abbiamo infatti convintamente sottoscritto l’appello della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio”. Così il candidato sindaco a Napoli di centrosinistra, M5S e forze civiche Gaetano Manfredi.