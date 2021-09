Meloni: “Alle comunali di Bologna combatteremo, siamo competitivi”

BOLOGNA – “Le sconfitte non sono mai inevitabili, le campagne elettorali vanno fatte per sapere quale sia il risultato”. È il pensiero di Giorgia Meloni che questa mattina, a margine della sua visita al quartiere fieristico di Bologna in occasione dei saloni Sana, OnBeauty e Cosmofarma, si è soffermata sul tema delle elezioni comunali che interesseranno anche il capoluogo emiliano romagnolo il 3-4 ottobre.

I sondaggi, però, danno il centrodestra in netto svantaggio. Come andrà a finire? “Guardo i sondaggi abbastanza con la coda dell’occhio, tantissime volte ho letto di presunte roccaforti nelle quali il risultato era scontato- premette Meloni- e poi le cose non sono andate così. Credo che il problema delle roccaforti sia che chi è abituato a vincerle sempre a un certo punto smette di governarle e si limita a gestire il potere. Mi pare sia quello che è accaduto anche a Bologna”.

Per questo, la leader di Fratelli d’Italia si dichiara agguerrita e pronta alla ‘battaglia’ dei voti. “Noi abbiamo una lista molto competitiva, una coalizione compatta, un candidato sindaco che riesce anche ad aprire rispetto al campo dei partiti. Stiamo facendo campagna elettorale, saranno poi i bolognesi a dirci se la nostra proposta era efficace e quanto. La città ha le chance di tutte le città che vanno a votare, poi io non faccio mai numeri e non faccio percentuali, altrimenti non presenterei la lista. Se presento la lista vuol dire che voglio combattere, e combatterò come ho sempre fatto. Ripeto è già accaduto in passato che città che non erano mai state governate dal centrodestra a un certo punto lo fossero. Quindi perchè dobbiamo dare per scontato un risultato che decidono i cittadini il 3-4 ottobre?”, conclude Meloni.