Di Stefano (M5s): “Pd e Lega sono la stessa cosa”

ROMA – “Siamo consapevoli che il Pd e la Lega a livello di partito, usanze, legami, sono la stessa cosa. Per quello siamo ripartiti da un programma. Hanno sempre cercato di capitalizzare il consenso più che di approvare cose che servissero agli italiani. Ora la mia tranquillità relativa me l’ha data la garanzia della faccia di Conte. Lui ieri ha detto: ‘Io sarò il garante del fatto che questo programma è l’unico obiettivo che abbiamo’”. Così Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri uscente e deputato M5s, su Rai radio1.

Alla domanda ‘Lei si fida del Pd?’ Di Stefano dice: “No, no. Non mi fido di entrambi. Il programma sarà la stella polare. Ma non mi aspetto neanche che il Pd si fidi di noi. Ci siamo fatti la guerra per 5 anni. Dobbiamo soltanto puntare all’obiettivo comune che è l’interesse degli italiani ed evitare che le logiche che hanno usato la Lega e Salvini del consenso ci devino dall’attuazione di un programma che fa bene a tutti. E se facciamo così riusciremo a governare bene e a fare l’interesse degli italiani. E a questo però io credo. Non mi fido di nessuno ma credo nell’interesse collettivo”.