VIDEO | Nubifragio a Monteforte Irpino: fiume di fango per le strade

ROMA – Un violento nubifragio ieri pomeriggio ha colpito Monteforte Irpino, alle porte di Avellino. La pioggia torrenziale si è trasformata al suolo in un fiume di fango che dalla parte alta del paese si è riversata a valle trascinando con sé auto, cassonetti e qualunque altra cosa presente nelle strade. Una situazione davvero critica che ha spinto il sindaco, Costantino Giordano, su Facebook, a scrivere nell’immediato: “Massima attenzione: uscite soltanto se è indispensabile! Mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale. Prudenza!”.

“Si comunica che a causa dei temporali e delle colate di fango si è proceduto all’attivazione del Centro Operativo Comunale”, il secondo post Facebook che il sindaco di Monteforte Irpino ha pubblicato. Il post fornisce ai cittadini anche numeri di telefono da contattare in caso di emergenza e tra questi figura anche quello del primo cittadino. La perturbazione che si è abbattuta su Monteforte, così come nel Sannio e nel Casertano, era stata annunciata dalla Protezione civile con una avviso di allerta ‘gialla’ che, nel pomeriggio, è stata prorogata fino alle 21 del 10 agosto.

ATTIVATO COMANDO AVANZATO DEI VIGILI DEL FUOCO

Il sindaco di Monteforte Irpino sui social ha fatto sapere “che è attivo presso via Loffredo un Comando avanzato dei Vigili del Fuoco per segnalazioni e urgenze da parte dei cittadini. Il comando avanzato è raggiungile solo a piedi vista l’Ordinanza di chiusura di via Loffredo”.

Sempre su Facebook, nella tarda serata di ieri, il primo cittadino aveva rassicurato i suoi cittadini segnalando “la buona notizia è che non ci sono feriti” per poi ringraziare “i vigili del fuoco e i soccorsi che sono intervenuti con tempestività ed efficienza. Ringrazio tutti i volontari che si sono rimboccati le maniche e, tra fango e acqua, ci hanno aiutato a rimuovere ostacoli e aiutare le persone in difficoltà. Un grazie al Prefetto di Avellino, la dott.ssa Paola Spena, alle autorità militari e alle forze dell’ordine provinciali che mi hanno chiamato, assicurandomi collaborazione e aiuto”

Un’ora di pioggia per quanto abbondante possa essere stata, si è portata appresso mezzo paese e speriamo con danni solo materiali. Tutto questo è avvenuto pari pari esattamente due anni fa.



[Monteforte Irpino]🙏@Giulio_Firenze pic.twitter.com/JOgXRIJiRd — NON SEI IRPINO SE (@lucadel08) August 9, 2022

