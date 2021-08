Festa in villa a Pantelleria con 300 persone, una denuncia

PALERMO – Una festa abusiva con oltre trecento partecipanti è stata interrotta dai carabinieri in una villa privata con piscina sull’isola di Pantelleria, in contrada Margana. A insospettire i militari, impegnati in un servizio di perlustrazione notturno, è stata la lunga fila di auto parcheggiate all’interno dell’aeroporto di Pantelleria e il gran numero di persone che, dopo avere sistemato l’auto, si dirigevano verso l’abitazione nei pressi dello scalo.



Giunti davanti alla villa i carabinieri hanno sentito la musica ad alto volume scoprendo all’interno due persone che regolavano l’afflusso, i partecipanti alla festa che ballavano, una consolle con dj e un bar con tanto di superalcolici: il tutto senza il minimo rispetto delle norme anti-Covid. Il dj, 34enne nato a Roma ma residente a Milano, ha dichiarato di essere l’organizzatore della festa e di avere preso in affitto la villa per organizzare la serata.

L’uomo è stato denunciato per disturbo del riposo e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Per lui anche una sanzione per violazione delle norme anti-Covid. L’attrezzatura è stata sequestrata.