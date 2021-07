Landini: “Licenziamenti da Far West, il governo convochi le aziende”

ROMA – “Quello che sta succedendo in alcune aziende, come in Brianza, dove oggi incontrerò i lavoratori, è inaccettabile, è logica da far west”. Lo dice il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine di una iniziativa a Lodi sulla logistica, che chiede il “ritiro delle procedure”. Infine “chiediamo al governo di convocare queste imprese a Roma perchè questi atteggiamenti sono fuori dalle leggi di questo paese e dall’accordo che abbiamo firmato con il governo. Il governo deve far rispettare l’accordo”, conclude.

