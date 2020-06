La porta del Bataclan con il murale di Banksy ‘ricompare’ in un casale in Abruzzo

PESCARA – Era sparita l’anno scorso, ma oggi la porta del teatro Bataclan di Parigi, su cui l’artista Banksy ha realizzato un murale per ricordare le vittime del terribile attentato del 13 novembre 2015, è ricomparsa sulla porta di un casale di campagna in Abruzzo. A ritrovarla sono stati i Carabinieri della compagna di Alba Adriatica, nell’ambito delle indagini predisposte dal procuratore distrettuale dell’Aquila, Michele Renzo, che ha fatto sapere del ritrovamento e che aveva disposto la perquisizione dell’immobile.

“Il ritrovamento- spiega il procuratore in una nota- è stato possibile a seguito di indagini condotte dalla Procura distrettuale in collaborazione con gli organi di polizia e con la magistratura francese”. Tutti i dettagli saranno forniti domani in una conferenza stampa fissata per le 11 a palazzo di Giustizia.

