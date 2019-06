Roma si accende con grandi film all’Isola Tiberina

ROMA – Si accendono i riflettori sull’Isola Tiberina con la ventincinquesima edizione del Festival cinematografico ‘L’Isola del Cinema’, con la parternship di Groupama Assicurazioni. Da giovedì 13 giugno fino al 1 settembre i cittadini romani potranno ammirare nella Sala Arena (dalle 21.30) un ricco programma di opere italiane e internazionali, vincitrici di premi e riconoscimenti. Parallelamente, la Sala Cinelab (dalle 22) proporrà proiezioni e rassegne tematiche. In totale saranno 5 le Sale in cui si terranno le proiezioni: ci saranno anche lo Schermo Tevere e la Sala dell’Assunta all’interno del Fatebenefratelli, e lo Spazio VR & Gaming. Come luogo d’incontro tra le varie arti e culture, nella programmazione de ‘L’Isola del Cinema’ troveranno spazio anche appuntamenti di musica, letteratura, fotografia e poesia. In apertura del Festival ci sarà un omaggio al Maestro Sergio Leone e al suo cinema, in occasione della ricorrenza dei 90 anni dalla sua nascita. Giovedì si comincerà con il musical ‘The Greatest Showman’ sulla vita del leggendario Phineas T. Barnum: l’uomo che inventò il circo. La Sala Cinelab proporrà invece ‘Wonder’ con Julia Roberts. Venerdì e sabato spazio ai film italiani con ‘A casa tutti bene’ di Gabriele Muccino, ‘Io sono tempesta’ con Marco Giallini ed Elio Germano, e ‘Benedetta follia’ di Carlo Verdone. Lunedì 17 giugno spazio al capolavoro di Guillermo Del Toro, ‘La forma dell’acqua’. In scaletta sono film del calibro de ‘L’ora più buia’, ‘Soldado’, ‘Ella & John’, ‘A Star is born’, ‘Lazzaro felice’, ‘Il primo re’, ‘Capri Revolution’, ‘Cold war’.

“L’immagine della 25esima edizione contiene uno sguardo che si distende in un luogo magico come l’Isola Tiberina, che è un set cinematografico, una ribalta per promuovere il cinema italiano e internazionale- ha detto il direttore artistico del festival, Giorgio Ginori, presentando la manifestazione- Con questa 25esima edizione, inoltre, il festival si proietta verso il futuro, e sceglie l’innovazione tecnologica e l’ambiente come grandi temi da raccontare con il linguaggio del cinema”. Michele Lo Foco, membro del Consiglio superiore dell’Audivisivo, ha aggiunto: “Questa è la più bella arena del mondo, non esiste un’arena circondata da tali bellezze e così tranquilla, che non dà fastidio a nessuno. Ricordo che Roma ha bisogno di intrattenimento o i turisti resteranno sempre di meno in questa città”.

GROUPAMA ‘ALL’ISOLA’ PREMIA CINEMA D’AUTORE

Un premio che valorizza la cinematografia italiana emergente: questo il significato del Premio Groupama Assicurazioni Opera Prima e Seconda che la Compagnia, Main Partner della XXV edizione de L’Isola del Cinema, assegnerà al miglior regista fra un gruppo selezionato di film in una serata evento. Questa partnership è perfettamente in linea con lo spirito ed i valori di Groupama Assicurazioni che da sempre mette in atto politiche aziendali finalizzate alla valorizzazione e tutela della cultura in tutte le sue forme, considerandola un patrimonio collettivo meritevole di protezione. Le pellicole in gara, proiettate nell’Arena Groupama, a partire dai primi di luglio saranno: “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani; “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini; “Croce e delizia” di Simone Godano; “Euforia” di Valeria Golino; “Domani è un altro giorno” di Simone Spada, “Ride” di Valerio Mastandrea. L’evento di premiazione si svolgerà giovedì 18 luglio, presso l’Arena Groupama, nel corso di una serata speciale gratuita per il pubblico durante la quale è prevista la consegna dei premi e la proiezione della pellicola vincitrice. Nel corso della serata verranno assegnati, tra gli altri, il Premio Groupama Assicurazioni Opera Prima e Seconda e il Premio del Pubblico. Infine, saranno invitati alla serata di premiazione i Clienti Groupama Assicurazioni più fedeli iscritti al programma loyalty “Vivi Groupama”. Ai fan della pagina Facebook verrà data la possibilità di partecipare al contest e vincere ingressi omaggio per le proiezioni che si terranno sull’isola Tiberina. Maggiori informazioni saranno disponibili su https://www.facebook.com/Groupama.Ita/.