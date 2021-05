Gualtieri: “Raggi non all’altezza, il mio piano per far ripartire Roma”

ROMA – “Non è stata una decisione facile da prendere”, ammette Roberto Gualtieri. La sua candidatura alle primarie del centrosinistra del 20 giugno in vista delle elezioni amministrative autunnali a Roma da ieri è ufficiale e l’ex ministro dell’Economia, in un’intervista a Repubblica spiega che “è un’impresa da far tremare le vene ai polsi e un’enorme responsabilità” che presuppone “un impegno continuo, senza sosta”. Una sfida che ha deciso di accettare perché “se non riparte Roma non riparte l’Italia“. Gualtieri, che ringrazia il segretario Enrico Letta per aver sostenuto la sua candidatura – anche a mezzo Twitter – ha spiegato che con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che più di qualcuno nel Pd avrebbe svoluto candidato al Campidoglio, “siamo e saremo una squadra”. E sui rapporti con il Movimento 5Stelle l’ex ministro dell’Economia, rivendicando il lavoro svolto durante “la più difficile crisi del Dopoguerra”, si dice “convinto che tanti cittadini che hanno apprezzato il lavoro del governo Conte bis, di cui sono orgoglioso di aver fatto parte, già dal primo turno vorranno sostenermi” e che l’orizzonte dell’alleanza tra Pd e M5s è quello delle prossime elezioni politiche.

LEGGI ANCHE: Roma, Gualtieri si candida alle primarie del Pd: “Io ci sono”

“RAGGI NON ALL’ALTEZZA, ROMA MERITA DI PIÙ”

A proposito della sua sfidante Virginia Raggi, ieri appoggiata ufficialmente dal leader in pectore del Movimento Giuseppe Conte, il giudizio di Gualtieri è netto: “Non è stata all’altezza e non ha saputo interrompere il declino della città. Roma merita di più e deve voltare pagina”. Per vincere alle amministrative, Gualtieri annuncia che “non esiste un rilancio di Roma senza una profonda rigenerazione delle sue periferie” e punta su “infrastrutture, rilancio della cura del ferro, economia circolare e innovazione” per fare di Roma “la capitale europea dell’economia, della conoscenza, della ricerca, della scienza e della cultura”.

LEGGI ANCHE: Roma, il M5s blocca la candidatura di Zingaretti. Conte: “Sosteniamo Raggi”

L’APPOGGIO DI ZINGARETTI: “CANDIDATURA FORTE E CREDIBILE”

“Con la sua scelta di ieri quella di Roberto Gualtieri è proprio una candidatura forte e credibile e la sua scelta di candidarsi aiuterà questo progetto di rinascita”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Tiburtino III, ha commentato la candidatura di Roberto Gualtieri alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. “Io faccio un appello, ma siamo sulla strada giusta: facciamo delle primarie una grande opportunità di mobilitazione popolare e dico ai romani e alle romane: andiamo tutti ai gazebo e decidiamo insieme. Ci sono tante persone autorevoli e radicate che arricchiranno il confronto”. Il governatore ha aggiunto che “ora c’è l’alleanza, buttiamoci dentro la città coinvolgendo i romani e le romane, andiamo alle primarie e salviamo questa città. Le energie ci sono e questo è l’obiettivo attorno al quale tutti dovrebbero aggregarsi. Solo l’alleanza del centrosinistra può riaccendere la speranza in questa città. A Roma l’alleanza c’è e chi se ne tira fuori sbaglia di grosso, perché bisogna prima pensare a Roma e poi a se stessi”. Da parte di Zingaretti non è mancato un nuovo attacco alla sindaca uscente Virginia Raggi: “Roma non può continuare a vivere solo di emergenze, quella sui rifiuti, sui trasporti, sul lavoro, sulle buche, sulle periferie e sulle diseguaglianze perché a Roma in questi anni sono cresciute tanto le ingiustizie“. Il presidente della Regione Lazio ha aggiunto che “le persone sono stremate e non ne possono più perché i problemi vengono addirittura spesso ignorati. Hanno privato Roma di un’idea di futuro, questo non è normale e bisogna voltare pagina: ridare a Roma il ruolo che le spetta nel mondo e tranquillità e felicità ai cittadini”.

L’ATTACCO DI BONACCORSI: “IL PD SI È FATTO SCEGLIERE IL CANDIDATO”

“Quelli che si fanno scegliere il candidato sindaco da quelli che esprimono la peggiore sindaca degli ultimi anni… #quandodiciunalineavincente”. Così su Twitter Lorenza Bonaccorsi, esponente del Pd vicina a Paolo Gentiloni, sottosegretario al Mibact nel governo Conte bis ed ex assessora alle Pari Opportunità e Turismo nella Giunta Zingaretti, sulla candidatura di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma.