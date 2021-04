Caso Gregoretti, Pm Catania chiede non luogo a procedere per Salvini

PALERMO – Non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste“. È la richiesta avanzata dal pm Andrea Bonomo nei confronti del senatore della Lega Matteo Salvini per il processo sui ritardi nello sbarco dei migranti dal nave Gregoretti, che risale al periodo in cui il leader del Carroccio era alla guida del ministero dell’Interno. La richiesta è stata formulata nel corso dell’udienza preliminare che si è svolta nell’aula bunker del carcere Bicocca di Catania.

