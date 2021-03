New strech of the north-south railroad links Goiàs to Porto De Santos

by João Marcelo

SAO PAULO – The logistics company Rumo opened at the end of last week, the 4th, a section of the North-South Railway between São Simão / GO and Estrela D’Oeste / SP. The ceremony marked the beginning of the operation of the railway corridor linking the state of Goiás, a major agricultural producer, to the Port of Santos in São Paulo. The Minister of Infrastructure, Tarcísio Gomes de Freitas and President Jair Bolsonaro attended the ceremony, held at the São Simão / GO terminal. Last year, the company disbursed R $ 711 million in bridges and tens of kilometers of rails for infrastructure works at the terminal. The stretch has as its main objective to take agribusiness production from the States of Goiás and Tocantins to be exported through the Port of Santos (SP). The route will be done with trains with 120 wagons, and not more than 80, which means more efficiency. With gains in gas emissions and fuel economy, each composition went from 1.5 km to 2.2 km in length. In addition to the terminal officially opened last Thursday, two others, in Rio Verde (GO) and Iturama (MG), are expected to open soon. In the city of Goiás, the forecast is that it will occur until June and in the city of Minas Gerais, at the end of the first semester of next year.

The railroad project started in 1987, during the government of José Sarney, but the first 215 km long stretch, which connects Açailândia, in Maranhão (MA) to Porto Franco, in the same state, was only completed during the government of Fernando Henrique Cardoso, in 1996. Since its creation, several works have been carried out and today the section managed by Rumo has 1537 km. Another 720 km are in operation by the sub-concessionaire Ferrovia Norte Sul S.A, currently controlled by the holding company, VLI.

Despite being an advance, Brazil still needs to invest a lot in its railway network, as explained in an interview to Dire agency, the director of FGV Transportes, Marcus Quintella. According to the director, the Brazilian network is still quite outdated, since several agribusiness hubs are unable to transport their production through the railways, many having to depend almost exclusively on the highways, which ends up increasing the logistical cost of production and commercialization. “It is expected that there will be a reduction in the cost of transport, if we analyze that the rail freight has to be cheaper, therefore, all transport costs from the gate of the farm outside would have to decrease”. The professor also points out that this inauguration is cause for celebration, but it is important to remember that this work is only a small step towards the infrastructure that the country needs.

For the beginning of this year, the federal government expects the new railroad regulatory framework to be approved in the National Congress, which seeks to organize the sector’s rules and allow new formats to attract private investments for this transport mode. For Quintella, it is very important that legislation be made to help expand road transport, as he points out. “Another part that needs to be worked on a lot is legal security, so that there is a guarantee that the international and national investor will contribute billions of reais over the long term without the risk of being harmed in the future. It is necessary to ensure that this framework is non-partisan so that it can transcend future governments and this is not a common practice in the country ”.

BRASILE. GOIAS-PORTO DE SANTOS, NUOVA FERROVIA PER L’AGRIBUSINESS

di João Marcelo

SAN PAOLO – La società di logistica brasiliana Rumo ha inaugurato un nuovo tratto della linea ferroviaria nord-sud tra Sao Simao, nello Stato di Goias, ed Estrela D’Oeste, nello Stato di San Paolo. La cerimonia, che si è svolta questo mese, ha segnato l’inizio del nuovo tratto che collega lo Stato di Goias, un importante polo agricolo, al Porto de Santos, a San Paolo. Il ministro delle Infrastrutture, Tarcisio Gomes de Freitas, e il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, hanno partecipato alla cerimonia che si è tenuta al terminal di Sao Simao. Lo scorso anno, la società ha erogato 711 milioni di real brasiliani (circa 103 milioni di euro) per realizzare i ponti, i binari e gli interventi infrastrutturali al terminal.

L’opera ha come obiettivo principale quello di facilitare l’esportazione dei prodotti agroalimentari degli Stati di Goias e Tocantins attraverso il Porto de Santos. Lungo la tratta transiteranno treni di 120 vagoni – contro gli 80 precedenti. Questo significherà maggiore efficienza e guadagno in termini di emissioni di gas, dal momento che si risparmierà sull’uso del carburante. È prevista inoltre l’apertura di altri due terminal, uno a Rio Verde (nello Stato di Goias) e un altro a Iturama (nel Minas Gerais). Si calcola che la stazione nel Goias sarà operativa da fine giugno, mentre per il Minas Gerais si parla di giugno 2022.

Il progetto ferroviario fu definito per la prima volta nel 1987, durante il governo di Jose’ Sarney, ma il primo tratto lungo 215 chilometri, che collega Acailandia, nello Stato di Maranhao a Porto Franco, nello stesso Stato, è stato completato solo durante il governo di Fernando Henrique Cardoso, nel 1996. Dalla sua realizzazione sono stati eseguiti diversi lavori e oggi il tratto gestito dall’azienda Rumo è lungo 1.537 chilometri. Altri 720 chilometri di tratta sono gestiti dalla subconcessionaria Ferrovia Norte Sul S.A, attualmente controllata dalla holding Vli – Valor da Logistica Integrada S.A.

Il Brasile deve a ogni modo ancora investire molto nella sua rete ferroviaria, ha spiegato in un’intervista all’agenzia Dire Marcus Quintella, direttore di Fgv Transportes, il dipartimento di ricerca dedicato ai trasporti della Fundacao Getulio Vargas. Secondo il direttore, la rete brasiliana è ancora piuttosto obsoleta, poiché diversi hub agroalimentari non sono in grado di trasportare la loro produzione attraverso le ferrovie e molti dipendono quasi esclusivamente dal trasporto su gomma, il che finisce per aumentare i costi logistici di produzione e commercializzazione. Ora invece, ha detto Quintella, “si prevede una riduzione dei costi di trasporto dal momento che il trasporto merci su rotaia è più economico”.

Secondo il direttore, “tutti i costi di trasporto dovrebbero diminuire, a partire dal momento in cui il prodotto varca il cancello d’uscita dell’azienda agricola”.

Quintella ha sottolineato anche che questa inaugurazione è un fatto importante ma anche solo un piccolo passo verso le infrastrutture di cui il Paese ha bisogno.

In questa prima parte dell’anno, il governo federale punta a far approvare dal Congresso nazionale il nuovo quadro normativo per la mobilità ferroviaria, con cui saranno riformate le regole del settore, consentendo nuovi modelli per attrarre investimenti privati nel settore.

Per Quintella, è anche molto importante che venga adottata una legislazione per aiutare a espandere il trasporto su strada. “Bisognerà lavorare molto sulla sicurezza legale, in modo che ci sia la garanzia che l’investitore internazionale e locale contribuisca con miliardi di real in piani a lungo termine senza il rischio di essere danneggiato in futuro”. Secondo il direttore, “è necessario garantire che questo intervento normativo sia apartitico in modo che possa andare oltre le logiche dei futuri governi”. Questa, ha concluso Quintella, “purtroppo non è una pratica comune in Brasile”.

NOVO TRECHO DA FERROVIA NORTE-SUL LIGA GOIÁS AO PORTO DE SANTOS

por João Marcelo

SAO PAULO – A empresa de logística Rumo inaugurou no final da semana passada, dia 4, um trecho da Ferrovia Norte-Sul entre São Simão/GO e Estrela D’Oeste/SP. A solenidade marcou o início da operação do corredor ferroviário ligando o estado de Goiás, grande produtor agropecuário, ao Porto de Santos em São Paulo.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas e o presidente Jair Bolsonaro participaram da cerimônia, realizada no terminal de São Simão/GO. A companhia desembolsou no ano passado R$ 711 milhões em pontes e em dezenas de quilômetros de trilhos para obras de infraestrutura no terminal. O trecho tem como grande objetivo levar a produção do agronegócio dos Estados de Goiás e Tocantins para ser exportada pelo Porto de Santos (SP). A rota será feita com trens de 120 vagões, e não mais de 80, o que significa mais eficiência. Com ganhos em emissão de gases e economia de combustível, cada composição passou de 1,5 km para 2,2 km de comprimento. Além do terminal aberto oficialmente na última quinta, outros dois, em Rio Verde (GO) e Iturama (MG), tem previsão de serem inaugurados em breve. Na cidade goiana, a previsão é que ocorra até junho e no município mineiro, no fim do primeiro semestre do próximo ano.

O projeto da ferrovia teve início no ano de 1987, durante o governo de José Sarney, mas o primeiro trecho de 215 km de extensão, que liga Açailândia, no Maranhão (MA) ao Porto Franco, no mesmo estado, só foi concluída durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1996. Desde a sua criação, foram feitas diversas obras e hoje o trecho administrado pela Rumo conta com 1537 km. Outros 720 km encontram-se em operação pela subconcessionária Ferrovia Norte Sul S.A, atualmente controlada pela holding, VLI.

Apesar de ser um avanço, o Brasil ainda precisa investir muito em sua malha ferroviária, como explica em entrevista à agência Dire o diretor da FGV Transportes, Marcus Quintella. De acordo com o diretor, a malha brasileira ainda é bastante defasada, pois diversos polos do agronegócio não conseguem escoar a sua produção por meio das ferrovias, muitas tendo que depender quase que exclusivamente das rodovias, o que acaba aumentando o custo logístico da produção e comercialização. “Espera-se que haja uma redução do custo de transporte, se analisarmos que o frete ferroviário tem que ser mais barato, por conseguinte, todo custo de transporte da porteira da fazenda para fora teria que diminuir”. O professor ainda ressalta que essa inauguração é motivo de comemoração, mas é importante lembrar que essa obra é somente um pequeno passo em direção a infraestrutura que o país precisa.

Para o início deste ano o governo federal espera que seja aprovada no Congresso Nacional o novo marco regulatório das ferrovias, que busca organizar as regras do setor e permitir novos formatos para atrair investimentos privados para esse modal de transporte. Para Quintella é muito importante que sejam feitas legislações que ajudem na expansão do transporte rodoviário, conforme ressalta. “Outra parte que precisa ser muito trabalhada é a segurança jurídica, para que haja a garantia que o investidor internacional e nacional aporte bilhões de reais por longo prazo sem o risco de ser prejudicado no futuro. É preciso garantir que esse marco seja apartidário para que ele possa transcender os futuros governos e isso não é uma prática frequente no país”.