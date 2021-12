Ciampino, Silvi (Pd): “Pronti a ripartire con rinnovamento e un nuovo progetto”

ROMA – “Abbiamo governato la città come centrosinistra per 24 anni e abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo anche responsabilità. Oggi siamo pronti per ripartire con un nuovo progetto e lo vogliamo fare con un rinnovamento all’interno del partito, con grande senso di responsabilità e con tutte le forze di centro sinistra e civiche che credono in questo progetto”. Queste le parole all’agenzia Dire del segretario del Pd di Ciampino Alessandro Silvi, appena confermato nel suo ruolo dal recente congresso di partito.

DI NUOVO AL VOTO DOPO IL COMMISSARIAMENTO

La città di Ciampino è finita un’altra volta in una stagione di commissariamento e si prepara ad una nuova tornata elettorale, dopo la caduta della giunta di Daniela Ballico, la prima di destra nella storia del comune alle porte della Capitale. “È stato un congresso importante – ha tenuto a puntualizzare Silvi – ci siamo andati con una sola mozione ed è stato importante per il circolo di Ciampino. Una mozione che ci vedrà protagonisti insieme a tutte le altre forze politiche per la campagna elettorale della prossima primavera. Dimostriamo ai cittadini e alle altre forze politiche di essere un partito attento alle dinamiche della nostra città”.

I TEMI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEM

“Sicurezza, sanità, l’arredo urbano di una città in abbandono e il mondo del lavoro” le priorità per il territorio ciampinese, secondo Silvi. “Ciampino pubblica, sostenibile, inclusiva, e compiuta” i temi, tra molti altri, annunciati dal segretario del Pd e l’atmosfera di un giorno di festa pre natalizia sa già di primavera e di campagna elettorale.