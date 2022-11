ROMA – Dal ‘dispenser’ al ‘dispensatore’. Fratelli d’Italia porta avanti la sua battaglia contro gli inglesismi e le parole straniere in generale. Fabio Rampelli, presidente di turno a Montecitorio, sfodera tutto il suo orgoglio ‘tricolore’ durante una seduta dell’Assemblea. Mentre sono in corso operazioni di voto per l’elezione di due segretari di presidenza, l’esponente di Fratelli d’Italia corregge la formula di rito con cui si invitano i deputati a sanificare le mani con il dispenser, prima di ricevere la scheda di votazione e prendere la matita per entrare nella cabina di voto allestita nell’emiciclo. Per “dispenser’ ha sottolineato il vice presidente di Montecitorio in quota Fdi, “si intende dispensatore”, ossia il flacone contenete il liquido igienizzante.

LA LEZIONE DI ITALIANITÀ: “SI CHIAMA ‘DOSATORE DI LIQUIDO IGIENIZZANTE’“

Sui social Rampelli ha poi diffuso il video, con un post titolato: “Dal dispenser al ‘dispensatore’ (di consigli di lingua italiana). Sulla sua pagina Facebook si legge: “Alla Camera dei deputati italiana si parla italiano. Non dovrebbe essere una novità! Eppure si fa fatica anche qui. Prosegue la battaglia sull’utilizzo della nostra lingua al posto dell’inglese. Nuova legislatura, vecchi vizi. Non si capisce perché il dosatore di liquido igienizzante per le mani debba essere chiamato ‘dispenser‘”.

