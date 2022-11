Ilary, la ‘storia’ è solo su Instagram: “Con Israilovici nessun flirt, amici da 15 anni”

ROMA – Nessun flirt, ma un’amicizia che dura da 15 anni. Ilary Blasi sceglie ancora una volta Instagram per ‘aggiornare’ sulla sua situazione sentimentale. Single, dunque. O almeno la coppia non c’è con l’imprenditore del settore immobiliare Edmondo Israilovici, detto ‘Mondo’, con il quale – almeno sul social – ha dato il via ad alcune stories. Un chiarimento necessario dopo che le foto dei due a cena la settimana scorsa in un ristorante di Roma avevano riempito le pagine di “alcuni giornali scandalistici”, per usare le parole della stessa Blasi.

“È stato sulle copertine come mio uomo, hanno detto che tira aria di flirt ma secondo me tira un’ariaccia e basta”, dice lei con tono divertito durante una cena con alcuni amici. “Dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato?”, chiede poi all’amico, che risponde: “M’hai bruciato tutto, bruciato tutto…”. La conduttrice, che venerdì affronterà la prima udienza della separazione da Francesco Totti, fornisce altri dettagli: “Ci conosciamo da 15 anni… quindi mi hai visto crescere perché sei tu sei molto più anziano di me, lo possiamo dire?”. Alla fine spazio anche all’appello da agenzia matrimoniale: “Donne, mondo è single, vi lascio il tag… Approfittatene”.

