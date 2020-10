Liliana Segre: “Contro Willy un branco di non umani che vidi anch’io”

RONDINE (AR) – “Lo abbiamo visto anche di recente, branchi di uomini sfrontati che in gruppo si lanciano contro uno solo perche’ diverso. Poi presi da soli chiedono di stare in isolamento perche’ hanno paura degli altri prigionieri”. Cosi’ Liliana Segre nel corso del suo ultimo discorso pubblico rivolto agli studenti, sembra riferirsi al caso di Willy.

"Ho incontrato alcuni che avevano la sicurezza di essere di una razza superiore. Una razza umana? No, non erano umani. Io non ho perdonato, non ho questa forza", conclude Segre.



