VIDEO | Sotto stress il 25% degli italiani per Covid, lavoro e situazione economica

ROMA – Mediamente stressati, soprattutto nelle Regioni del Sud Italia, preoccupati per il Coronavirus, per la situazione lavorativa e le condizioni economiche. È la fotografia degli italiani scattata dalla ricerca condotta dall’Istituto Piepoli per l’Ordine nazionale degli psicologi, presentata dall’Ordine del Piemonte in occasione della Giornata nazionale della psicologia, che si celebrerà sabato 11 ottobre in concomitanza della Giornata mondiale della salute mentale. L’indagine è stata condotta su un campione di 500 persone, 53% donne e 47% uomini. Tre le fasce di età rappresentate: 26% per la fascia 18-24 anni, 37% per quella 35-54 anni e il restante 37% dai 54 anni in su.

L’emergenza Coronavirus preoccupa il 25% del campione, soprattutto le donne con più di 54 anni. La situazione lavorativa è il cruccio per il 23% degli intervistati, principalmente per i maschi tra i 18 e i 34 anni. Le condizioni economiche agitano il 22% del totale, più di tutti le donne tra i 35 e i 54 anni. Se nel corso dell’estate le preoccupazioni per il lavoro e per le condizioni economiche avevano allentato un po’ la presa, dal 30 settembre hanno ripreso piede. Proprio lo stress provocato dall’emergenza sanitaria, dalle restrizioni imposte per prevenire il contagio e dalle preoccupazioni lavorative ed economiche, ha spinto l’Ordine degli psicologi del Piemonte a scegliere il diritto alla salute psicologica come tema delle iniziative programmate per celebrare la Giornata nazionale della psicologia.