Conte: “Il governo vuole 10 miliardi per le armi, li fermeremo”

ROMA – “Vi do una chicca. La prossima settimana il governo nel silenzio generale porterà nella competente commissione alla Camera dei decreti per 10 miliardi di maggiori investimenti militari. Questo governo che non vuole far approvare un emendamento per sbloccare la cessione dei crediti del superbonus, con la complicità di tutte le forze politiche, trova negli ultimi istanti di vita istituzionale il tempo per far approvare 10 miliardi di investimenti militari. Troveranno il M5s a bloccare questa strada“. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte durante la presentazione del programma del partito all’auditorium della Conciliazione.

CONTE: ARIA DI LARGHE INTESE, NOI NON CI SAREMO

“Avete notato che si respira già aria di larghe intese? Lo diciamo forte e chiaro: noi non ci saremo”

