Tg Lazio, edizione del 9 settembre 2020

CORONAVIRUS, IRBM POMEZIA: STOP TEST DOPO CASO AVVERSO A VACCINO

Stop a ai test clinici sul vaccino contro il coronavirus. L’azienda farmaceutica AstraZeneca ha sospeso momentaneamente i test che sta sviluppando in collaborazione con l’Università di Oxford e l’Irbm di Pomezia, dopo che uno dei partecipanti alla sperimentazione ha accusato una reazione avversa. “I test sui vaccini sono severi, rigorosi e affidabili- ha spiegato l’amministratore delegato dell’istituto di ricerca Irbm di Pomezia, Piero di Lorenzo- Si è presentato un quadro clinico avverso in uno solo dei 50 mila soggetti volontari su cui il vaccino è stato testato e la multinazionale ha deciso di sospendere temporaneamente la sperimentazione”.

COLLEFERRO, RESTANO IN CARCERE 3 DEI 4 INDAGATI PER MORTE WILLY

Restano in carcere tre dei quattro arrestati per l’omicidio Del 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica, a Colleferro. Il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli. A Francesco Belleggia, che ieri nel corso dell’interrogatorio di garanzia avrebbe detto di avere visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Intanto per ricordare il giovane ucciso il comune di Paliano, insieme ai ragazzi del paese, ha organizzato per questa sera alle 21 una fiaccolata.

ROMA, IN ARRIVO 328 NUOVI AUTOBUS E RAGGI INAUGURA LINEA 045

E’ iniziata questa mattina la fornitura dei 328 nuovi autobus di Atac che entreranno in servizio entro dicembre a Roma. La sindaca Virginia Raggi, per l’occasione, ha inaugurato una nuova linea, la 045, che collegherà nel quadrante Est della Capitale, attraverso 46 fermate, il Villaggio Prenestino con la Borghesiana. I nuovi 328 autobus si aggiungono ai 227 acquistati con la piattaforma Consip. A questi ne arriveranno altri 100 entro il 2021 e a fine mandato i nuovi autobus messi in circolazione saranno circa 900. “Stiamo rinnovando la flotta Atac con investimenti importanti e un’attenzione particolare alle nostre periferie” ha sottolineato Raggi.

ATLETICA, IL 17 SETTEMBRE A STADIO OLIMPICO TORNA IL GOLDEN GALA

Le stelle dell’atletica mondiale in una serata unica allo stadio Olimpico di Roma. E’ tutto pronto per l’edizione numero 40 del Golden Gala, in programma giovedì 17 settembre con 14 gare. Insieme ai più forti al mondo cercheranno spazio, in casa, anche gli azzurri Tamberi, Crippa, Tortu e Jacobs, mentre tra le donne c’è attesa per Luminosa Bogliolo. Ancora incertezza per quel che riguarda la presenza di pubblico sugli spalti, dopo la polemica legata agli Internazionali di tennis. Il presidente della Fidal, Alfio Giomi, spera di poter contare su circa 5mila persone in tribuna: a breve è atteso il parere della Regione Lazio che sulla questione ha interpellato il Comitato tecnico scientifico.