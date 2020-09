Un italiano per la prima volta alla guida della Cooperative security della Nato

ROMA – È il Generale di Divisione Francesco Diella ad aver assunto l’incarico di Direttore della Divisione “Cooperative Security” dell’International Military Staff, presso il Quartier Generale della NATO. La Divisione- spiega una nota- che con Diella è per la prima volta guidata da un generale italiano, è responsabile della cooperazione e del mantenimento dei contatti a livello militare con i Paesi che pur non appartenenti all’Alleanza Atlantica, instaurano o mantengono un rapporto di cooperazione e partenariato con la NATO.

La responsabilità della Divisione si allarga anche ai rapporti tra l’Alleanza e le organizzazioni internazionali – come l’ONU, la UE, l’Unione Africana – nonché con le Organizzazioni non governative come la Croce Rossa Internazionale.

Dopo aver affrontato le prime fasi dell’emergenza COVID da Direttore del Policlinico Militare Celio di Roma, il Generale Diella – originario di Margherita di Savoia in Puglia – si trova ora- conclude la nota- a gestire le relazioni della NATO con i 40 Paesi partner dell’Alleanza, in un momento storico delicato delle relazioni internazionali.