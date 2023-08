Due mesi dalla scomparsa di Kata, a Firenze in programma una nuova manifestazione

FIRENZE – A due mesi dalla scomparsa, la comunità peruviana lancia una nuova manifestazione a Firenze per la piccola Kata, le cui tracce si sono perse lo scorso 10 giugno. Domani, quindi, è stata indetta una manifestazione in piazza Luigi Dallapiccola (dalle 21), a poche centinaia di metri dall’ex hotel Astor, dove abitava la bambina ed è stata vista per l’ultima volta.



“Sono passati quasi 2 mesi” dal 10 giugno, da quando “la piccola Kata è scomparsa. Molti di noi prendono questa vicenda come se Kata fosse parte della nostra famiglia”, è scritto in un post pubblicato sulla pagina social ‘Peruanos pe unidos per un solo Firenze’ (Peruviani uniti da una sola Firenze). “Il nostro unico obiettivo è che Kata non sia dimenticata, che le autorità competenti non smettano di cercarla e le indagini continuino”. Giorno dopo giorno “Kata è nelle nostre preghiere, nei nostri cuori. Per questo continueremo a far sentire le nostre voci. Perché Kata deve apparire sana e salva”.