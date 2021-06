Lazio, Sarri è il nuovo allenatore: annunciato con l’emoji di una sigaretta

ROMA – Dopo averlo annunciato su Twitter con l’emoji di una sigaretta e altri indizi tra cui la celebre tuta e l’immagine di una banca per il suo passato da dipendente in una filiale, la Lazio sul proprio sito mette il sigillo ufficiale all’arrivo di Maurizio Sarri: “La S.S. Lazio annuncia che Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della prima squadra”, scrive la società capitolina nella breve nota, molto attesa dai tifosi in questi giorni, con cui accoglie il nuovo mister. L’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus prenderà il posto di Simone Inzaghi, che ha lasciato la panchina dei biancocelesti dopo cinque anni per approdare all’Inter.