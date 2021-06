Inter, Simone Inzaghi è il nuovo allenatore: ha firmato per due anni

ROMA – Adesso è ufficiale: il nuovo allenatore dell’Inter è Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, 45 anni, prenderà il posto di Antonio Conte, che dopo due anni in nerazzurro in cui è arrivata una finale di Europa League e uno scudetto, ha deciso di lasciare per una divergenza di vedute con la proprietà, che ha necessità di tagliare i costi. Inzaghi passa all’Inter, con cui ha firmato un contratto biennale, dopo sei anni da allenatore della Lazio: sembrava tutto fatto per il rinnovo con il presidente Claudio Lotito, ma l’improvvisa rescissione dell’ex ct della Nazionale con l’Inter ha cambiato le carte in tavola e l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha deciso di puntare su Inzaghi, che era in scadenza di contratto e si è potuto quindi liberare dal club biancoceleste.