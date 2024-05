Meteo, le previsioni di oggi 9 maggio 2024

Da Nord a Sud sono previsti cieli nuvolosi e possibili piogge, anche forti. Sicilia sotto i temporali fino a metà giornata

Le previsioni meteo di oggi a cura dell’Aeronautica militare

NORD

Su Liguria, Appennino emiliano-romagnolo e settore alpino e prealpino cielo parzialmente nuvoloso con ulteriori addensamenti e brevi piovaschi possibili sui rilievi durante le ore centrali; velature anche estese sul resto del nord al primo mattino e in diradamento da ovest

CENTRO

Sulle regioni peninsulari iniziale nuvolosità irregolare che si diraderà in mattinata sulle aree costiere localizzandosi su aree interne e appenniniche con possibili locali piogge o brevi rovesci dal tardo mattino e nel pomeriggio su quelle abruzzesi e laziali; molto nuvoloso sulla Sardegna, con locali piogge o brevi rovesci durante le ore centrali sul settore sud e nubi in diradamento pomeridiano da nord

SUD

Sulla Sicilia precipitazioni abbondanti e anche di forte intensità fino metà giornata e in miglioramento ma ancora con la possibilità di isolati rovesci pomeridiani e in cessazione serale; piogge sparse e isolati temporali su Calabria e Basilicata e solo in parziale cessazione serale; sul resto del sud nubi irregolari anche intense, con isolati rovesci o locali temporali durante le ore centrali e in generale cessazione serale salvo locali persistenze su aree costiere e immediato entroterra della Puglia centro-meridionale

TEMPERATURE

Minime in diminuzione su Valle d’Aosta, Sicilia, Calabria, Basilicata, sud Campania e Puglia centro-meridionale, stazionarie sul resto di Campania e Puglia, Molise, basso Lazio, Friuli-Venezia Giulia e alto adige e in aumento sul resto d’Italia; massime in calo su est Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, stzionarie su Molise, Abruzzo e Umbria e in aumento sul resto del paese

VENTI

Generalmente deboli settentrionali salvo locali rinforzi su Appennino centro-meridionale e coste di Abruzzo, Molise e Puglia adriatica e, fino meta’ giornata, sulla Liguria

Fonte: autostrade.it