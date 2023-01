Sangiovanni compie 20 anni: gli auguri di Giulia Stabile

ROMA – Oltre 20 dischi di platino, milioni di streaming digitali, e un brano, ‘Malibù’, in vetta alla classifica dei singoli più ascoltati del 2021 su Spotify. Sangiovanni festeggia i suoi 20 anni con un bottino musicale da record. Dopo l’esordio ad Amici 20, in cui si è aggiudicato la vittoria nella categoria ‘Canto’, il giovane cantautore si è imposto come idolo delle nuove generazioni, conquistando un successo dopo l’altro.

LEGGI ANCHE: Sangiovanni si sfoga sui social: “Non denigrate la mia arte”

PER I 20 ANNI DI SANGIOVANNI GLI AUGURI SPECIALI DI GIULIA STABILE

In occasione del compleanno di Sangiovanni non sono mancati gli auguri dei fan, che hanno portato in tendenza su Twitter l’hashtag #Amemici20. Tra i tanti messaggi anche quello di Giulia Stabile, la ballerina conosciuta durante l’esperienza ad Amici con cui il cantautore ha una relazione dal 2020.

“20 per la mia mia persona preferita”, ha scritto Giulia su Instagram, condividendo un post con alcuni momenti trascorsi con Sangiovanni. Immediata la risposta dell’artista: “ahahaha nessuno mi fa divertire come te love u pequena”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it