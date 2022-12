Esibizione da urlo per Isobel. Ma Ludovica è fuori dalla scuola di Amici

ROMA – Nella tredicesima puntata di Amici di Maria De Filippi esibizione da urlo per Isobel che ha mandato in delirio anche il popolo dei social. La 19enne ballerina di Amici si è esibita sulle note di ‘Cuore’ di Rita Pavone e ha ricevuto i complimenti di tutti i giudici. A giudicare i ballerini oggi erano i tre ex insegnanti della scuola: Garrison Rochelle, Veronica Peparini, e Kledi Kadiu. La gara di ballo è per la World of Dance Italy, la più grande community di ‘urban dance’ nel mondo. La posta in gioco è un provino per l’accademia di danza. “Così si riempie il palco, così si balla qua. Complimenti”, le ha detto Garrison alla fine della sua esibizione.

E se per l’australiana, che ha come insegnante Alessandra Celentano, sono solo applausi e sorrisi, per Ludovica arrivano le lacrime e il momento di lasciare la scuola di Amici. La ballerina, ultima nella classifica generale, è stata eliminata proprio dal suo insegnante Emanuele Lo che le ha detto: “Lo so che tu puoi trovare il tuo mondo fuori”. L’insegnante ha spiegato: “In questo momento ho bisogno che la mia squadra sia compatta e forte mentalmente. Ludo sono sicuro che troverai il tuo spazio e il tuo posto nel mondo ma oggi devi lasciare il banco di Amici”.

