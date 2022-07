sangiovanni si sfoga sui social: “Non denigrate la mia arte”

ROMA – “Il tuo articolo in rima con il mio nome non fa ridere nessuno”. Inizia così lo sfogo di sangiovanni, che attraverso una storia su Instagram ha voluto rispondere a chi lo ha accusato di essere un cantante di ‘canzonicine’, non in grado di reggere un live. In particolare, l’artista si riferisce ad un articolo apparso sul ‘Corriere del Ticino’, un cui viene menzionato il concerto di sabato 23 luglio a Castelgrande di Bellinzona. Come spiega sangiovanni, l’esibizione dal vivo non è andata nel modo sperato a causa di problematiche tecniche che hanno reso difficile la performance. Ciononostante “ho provato a dare il meglio di me lo stesso, per far vivere una bella serata alle persone che avevano preso il biglietto, ho portato avanti il mio lavoro al meglio“.

SANGIOVANNI: NON DENIGRATE LA MIA ARTE

“Hai scritto di tutto pur di infangare quello di cui vivo, commentando inoltre scelte artistiche che non c’entrano nulla con quello che è successo”, ha incalzato sangiovanni riferendosi all’articolo. Il cantante prosegue ringraziando chi lo ha sostenuto, chiedendo di rispettare il suo lavoro. “Non denigrate la mia arte. Non dite che le mie sono solo canzoncine per bambini e adolescenti. Ho fatto cantare e ballare piccoli che hanno una vita meno fortunata della nostra e ne vado fiero. Sì, con le canzoncine. Come le chiami tu. O voi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it