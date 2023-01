Tg Sanità, edizione del 9 gennaio 2023

COVID. LA CINA REVOCA QUARANTENA PER CHI ENTRA NEL PAESE

A pochi giorni dal capodanno lunare, che quest’anno cade il 22 gennaio, la Cina fa un passo indietro rispetto alla politica di tolleranza zero nei confronti del Covid-19. Pechino, infatti, ha deciso di revocare le misure di quarantena per i viaggiatori che entrano nel Paese e di riaprire il confine con Hong Kong. E’ la prima volta da marzo 2020. Dopo tre anni di restrizioni ora chi arriva in Cina dall’estero non dovrà più restare chiuso per una settimana in un Covid Hotel. Una decisione che arriva proprio mentre il paese affronta un aumento senza precedenti di casi di Coronavirus.

COVID. GIMBE: IN 7 GIORNI IN ITALIA CONTAGI +11,4% E DECESSI +9,8%

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva, nella settimana dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, rispetto alla precedente, un aumento dell’11,4% di nuovi casi di Covid-19 e del 9,8% di decessi. ‘Sul fronte dei nuovi casi settimanali- dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta- si è passati dai 122mila della settimana precedente ai 135mila di questa, con una media mobile a 7 giorni di oltre 19mila casi al giorno”. I nuovi casi crescono in 14 regioni: dal +1,4% del Veneto al +44,4% della Puglia. Sono 7 le regioni che registrano invece un calo: dal -0,4% del Piemonte al -45% della Valle d’Aosta.

VIALLI. ONCOLOGO: ABBIAMO POCHE CURE PER TUMORE PANCREAS

“Abbiamo poche cure per contrastare efficacemente il tumore del pancreas. Molti pongono tante aspettative nella chirurgia, che invece ha un ruolo del tutto marginale in questa malattia. Oggi come oggi la cura è sostanzialmente chemioterapica. Purtroppo le terapie a bersaglio non hanno dato particolari soddisfazioni, i chemioterapici sono molto pochi, l’immunoterapia non funziona. È una patologia orfana di molti farmaci”. A dirlo all’agenzia Dire è Michele Reni, professore associato di Oncologia dell’Università Vita e Salute e coordinatore dell’area oncologica Irccs San Raffaele di Milano commentando la recente morte di Gianluca Vialli, al fu diagnosticato un tumore del pancreas nel 2017.

FORMAZIONE. FNOMCEO: NON BASTA CORSO ESTERO 11 MESI PER FARE PEDIATRA IN ITALIA

Non possono essere equiparati un corso di undici mesi in Neonatologia, frequentato all’estero, e la specializzazione in Pediatria, acquisita in Italia al termine della Scuola di quattro anni. A ribadirlo è il Tar del Lazio che ha respinto il ricorso di una dottoressa russa, riconoscendo il corretto operato del ministero della Salute, che le aveva negato il riconoscimento del titolo. “Una decisione che appare scontata- commenta il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli- ma che assume un significato particolare in un momento come questo, nel quale le regioni impiegano colleghi stranieri saltando il fondamentale passaggio del riconoscimento dei titoli operato dal ministero della Salute”.

SALUTE. COLDIRETTI: 40% ITALIANI A DIETA DOPO FESTE, 2 KG AUMENTO PESO

Il tour de force enogastronomico delle feste, secondo quanto stima la Coldiretti, ha portato aumenti di peso fino a 2 kg per effetto del consumo di circa 15mila-20mila chilocalorie. Con l’inizio del nuovo anno la dieta diventa dunque un obiettivo prioritario per il 40% degli italiani. “In questa stagione- spiega Coldiretti- tra la frutta da non dimenticare ci sono arance, mele, pere e kiwi mentre verdure particolarmente indicate sono spinaci, cicoria, radicchio, zucche e zucchine, insalata, finocchi e carote. Tutte le insalate e le verdure vanno condite con olio d’oliva, ricco di tocoferolo, un antiossidante che combatte l’invecchiamento dell’organismo e favorisce l’eliminazione delle scorie metaboliche, e abbondante succo di limone che purifica l’organismo dalle tossine, fluidifica e pulisce il sangue, è un ottimo astringente e cura l’iperacidità gastrica”.

