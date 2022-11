Favino in corsa come Miglior attore agli Oscar europei

ROMA – L’attore delle grandi interpretazioni e collezionista inarrestabile di candidature e premi. Pierfrancesco Favino è candidato a Miglior Attore alla 35esima edizione degli EFA – European Film Award per ‘Nostalgia’ di Mario Martone. “Da membro dell’EFA da tanti anni sono ancora più oroglioso di ricevere questa candidatura per ‘Nostalgia’ di Mario Martone. Ringrazio lui di avermi portato con sé in questo viaggio e tutti i votanti per questo privilegio. Viva il cinema”, ha commentato Favino. L’attore “non è solo il protagonista del film, è un’anima. Sono felice per la sua candidatura, che rappresenta con forza il film e tutti noi”, ha detto Martone.

Il viaggio di ‘Nostalgia’ farà tappa anche agli Oscar 2023. La pellicola, infatti, rappresenterà l’Italia nella categoria Miglior film straniero.

La serata di premiazione degli EFA sarà sabato 10 dicembre a Reykjavík, in Islanda.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it