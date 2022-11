Esplosione e crollo di una casa a Tiana, due feriti e due dispersi

CAGLIARI – Esplosione questa mattina, con successivo crollo, di un’abitazione rurale nella periferia di Tiana, nel Nuorese. I Vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie due persone in vita, e sono in corso le ricerche di due possibili dispersi. In arrivo in elicottero da Tempio il nucleo cinofilo e da Cagliari le squadre Usar. Da quanti riporta l’Unione sarda, le due persone raggiunte dai Vigili del fuoco sarebbero in condizioni molto gravi. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso. L’esplosione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas.

