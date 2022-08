Bonelli: “Calenda, usare l’esercito è da fascisti”. Azione: “Insulta milioni di italiani”

ROMA – La proposta, più volte reiterata, da parte di Carlo Calenda di militarizzare i siti scelti per realizzare termovalorizzatori e rigassificatori “di cui l’Italia ha bisogno” è causa di un nuovo scontro frontale con Angelo Bonelli. Per il co-portavoce di Verdi/Europa Verde, l’idea di ricorrere alle forze armate in caso di proteste da parte delle comunità locali è “drammaticamente fascista”. Calenda aveva spiegato che ricorrere all’esercito “non è di destra né di sinistra”. E dopo il tweet di Bonelli, ha replicato con sarcasmo: “Ecchela là. Sono diventato fascista. Contavo i minuti”.

LEGGI ANCHE: E su Twitter Calenda ‘arruola’ Gori per duellare con Bonelli

Per Bonelli, il leader di Azione “non ha strategia energetica e parla per slogan, come sul nucleare: energia costosissima che ha portato la Francia ad indebitarsi. Il futuro sono le rinnovabili”. Insomma, un altro motivo di polemica tra i vertici dei due partiti, protagonisti nei giorni scorsi delle trattative con il Pd per la costituzione di un fronte unico. Fronte che si è poi sfaldato per la decisione di Calenda di strappare l’accordo con Letta, proprio a causa dell’intesa raggiunta dai dem con l’Alleanza Verdi Sinistra di Bonelli e Fratoianni.

Ecchela la. Sono diventato fascista. Contavo i minuti pic.twitter.com/MFE6N9CowH — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 8, 2022

LEGGI ANCHE: Bonelli contro Calenda, ma era candidato dei ‘calendiani’

LA RISPOSTA DI TRIZZINO (AZIONE) A BONELLI

All’attacco del co-portavoce di Europa Verde risponde Giorgio Trizzino, deputato di Azione: “Gli unici che parlano per slogan sono gli ex 5 Stelle di Europa Verde, che della strategia energetica nazionale non hanno nessuna idea. Dare del fascista a Calenda – il quale ha ipotizzato l’intervento dell’esercito per consentire l’utilizzo dei rigassificatori – è la risposta scomposta di chi grida alle rinnovabili senza pensare che esse non potranno essere utilizzate prima di venti anni“.

“E nel frattempo – prosegue l’esponente calendiano – come funzionano gli ospedali? Non si può mica ardere la legna dei boschi. Come alimentiamo le nostre acciaierie? Non si può fare mica con i pedali della bicicletta di Bonelli. Calenda ha detto quello che milioni di italiani pensano. E allora mi chiedo: per Bonelli milioni di italiani sono fascisti?“.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it