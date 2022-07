Countdown iniziato per i Maneskin al Circo Massimo, da “Chosen” a “Supermodel” i brani in scaletta

ROMA – Dopo la straordinaria doppia esibizione al Coachella, il festival più iconico al mondo, e la partenza del tour estivo, i Måneskin tornano nuovamente in Italia per la loro speciale data-evento al Circo Massimo, il simbolo di Roma e della grande musica rock. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti l’attesissimo show ha registrato da mesi il tutto esaurito con 70mila biglietti venduti, ed è stato preceduto da altri due appuntamenti italiani SOLD OUT all’Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro.

DA STASERA ALLE 20 INIZIA LA CHIUSURA DELLE STRADE NELL’AREA DEL CIRCO MASSIMO

E il concerto della band romana stravolge anche la viabilità. Via dei Cerchi è già stata chiusa al traffico, dalle 20 di stasera a cessate esigenze lo saranno anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle 15 di domani saranno poi vietate alla circolazione via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli via del Teatro Marcello. Deviate le linee di bus.

MANESKIN, LE CANZONI DEL CONCERTO AL CIRCO MASSIMO

I Måneskin regaleranno ai propri fan uno spettacolo sorprendente ed energico: due ore di concerto con una scaletta in cui verrà ripercorsa ogni tappa fondamentale della band, dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico, come “Chosen” (certificato doppio platino) e “Torna a casa” (cinque dischi di platino), fino agli ultimi grandi successi che hanno aperto loro le porte del mondo, con “Zitti e buoni” (cinque dischi di platino), “Coraline” (disco di platino) e “Mamma mia” (disco d’oro), fino al nuovo singolo “Supermodel” (certificato disco d’oro). Questa estate la band è protagonista di un tour dei più prestigiosi festival mondiali, che ha già toccato il Rock Am Ring & Rock Im Park, l’Open’er Festival e proseguirà con il Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Parigi e Chicago), Rock Werchter, passando anche per il Rock in Rio in Brasile e il Summer Sonic in Giappone. Il 2022 segnerà poi l’inizio del loro primo tour mondiale: il LOUD KIDS TOUR (56 concerti, oltre alle date estive in corso, sempre prodotti e organizzati da Vivo Concerti) li porterà, a partire dall’autunno, nei principali club e palasport del Nord America e Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono reduci da un successo eccezionale negli Stati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Sono stati inoltre ospiti del Tonight Show con Jimmy Fallon e dei popolare talk-show Saturday Night Live e The Ellen DeGeneres Show e vantano una candidatura agli American Music Awards 2021 – in cui si sono esibiti con una straordinaria performance – come “Favorite Trending Song” con “Beggin’”.

Con la conquista della prima posizione nella classifica US Rock Airplay, il brano segna la più rapida ascesa per una nuova band alla numero uno nella US Alternative Airplay negli ultimi 24 anni, oltre a battere il record di permanenza rimanendo al primo posto per 10 settimane consecutive. La canzone è certificata disco di platino con 1 milione di copie vendute, mentre “I wanna be your slave” è disco d’oro con 500 mila copie. Hanno ricevuto il prestigioso invito da parte dell’Academy al museo dei Grammy per leggere alcune delle nomination della 64esima edizione, sono stati premiati come “Best New Alternative Artist” agli iHeart Music Awards 2022 a Los Angeles e dopo essere stati nominati come Best New Artist del 2021, hanno recentemente ricevuto la doppia nomination come miglior “Canzone Rock” e “Artista Rock” ai Billboard Music Awards e sono stati inseriti nei 30 under 30 di Forbes per l’Europa. Con 245 certificazioni globali che includono 11 dischi di diamante, 194 dischi di platino e 40 dischi d’oro e più di 5 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, i Måneskin sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, anno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al 71° Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni” (cinque dischi di platino, contenuto nell’album “Teatro d’Ira – Vol. I”) fino al premio “Best Rock” agli MTV EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, la doppia nomination ai BRIT Awards come “International Group” e “International Song” e l’inclusione di “I wanna be your slave” (triplo disco di platino) nella “Top 10 Tracks of 2021” secondo BBC.

NIENTE ALCOL AL CONCERTO DEI MANESKIN, CONFESERCENTI: “L’ORDINANZA CI PENALIZZA”

“In merito al concerto dei Maneskin, apprendiamo dell’ordinanza firmata dal Prefetto di Roma Piantedosi che comunica il divieto di trasporto sulla pubblica via, dalle ore 7.00 del 9 luglio alle 2.00 del 20 luglio di trasporto, di bottiglie e contenitori in vetro. E ancora il divieto per la vendita di asporto e somministrazione di bevande alcoliche. Fatto salvo che come associazione di categoria siamo per i massimi controlli e il rispetto delle norme, non ci risulta però che nei concerti avvenuti nei giorni precedenti siano state adottate le medesime misure. Tantomeno si ha contezza di incidenti avvenuti durante le ultime manifestazioni o di possibili incolumità per la sicurezza. Nel merito dell’ordinanza, rileviamo che se da una parte è giusto limitare il trasporto di bottiglie in vetro, dall’altro non capiamo perché tale limitazione debba investire praticamente gran parte dei pubblici esercizi benché distanti – l’ordinanza include strade da piazza Venezia a via Merulana – dall’arena del Circo Massimo, luogo dell’evento, quando poi all’interno della location un noto brand di birre ha comunque la possibilità di vendere all’interno”. È quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio.

“Non solo, mentre i pubblici esercizi vengono limitati anche nella vendita di asporto e somministrazione – indicazione peraltro di dubbia comprensione – i supermercati e i minimarket possono tranquillamente vendere al pubblico. Due pesi, due misure, dove gli esercenti vengono penalizzati e altri canali di vendita favoriti. Paradossalmente, se l’idea è quella di un controllo massivo allora che lo sia per tutti, a cominciare dall’istituzione di una zona rossa generale per tutto il centro storico fino al controllo degli zaini per tutti i coloro che andranno al concerto. Altrimenti, l’ordinanza così com’è genera solo uno Stato di Polizia contro i pubblici esercizi a nostro avviso eccessivo e fuori luogo. Una Capitale all’altezza delle altre metropoli europee deve essere in grado di saper gestire i grandi eventi, come il concerto dei Maneskin, facendo coincidere sicurezza e divertimento sia per i giovani che per i giovanissimi”, conclude Pica.

