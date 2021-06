Open day per i maturandi di Potenza fino al 12 giugno

POTENZA – Sono 4.232 vaccinazioni effettuate ieri 7 giugno in Basilicata secondo i dati comunicati dalla task force della Regione.

Intanto sono partiti oggi e termineranno il 12 giugno gli open day per i maturandi di Potenza in provincia, 3.500 studenti in tutto. L’Asp fa sapere che l’accesso, dalle 8:30 alle 19 nella palestra Mazzola di via Roma nel capoluogo di regione, è scaglionato in gruppi non superiori a 70 unità/ora rispettando l’ordine e i calendari che l’ufficio scolastico regionale – che si è occupato di informare e avvisare gli studenti – ha fornito all’Asp. A oggi sono 235.140 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (42,5%) e 127.889 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,1%) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 363.029 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).