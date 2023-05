Marco Mengoni all’Eurovision 2023: pubblicato un nuovo video dalle prove

ROMA – Continuano le prove all’Eurovision 2023 di Marco Mengoni, portabandiera dell’Italia. Sabato sera il cantautore si esibirà tra i 37 in gara con la sua “Due vite”.

Sulla performance la delegazione nostrana continua a mantenere lo stretto riserbo, ma l‘Ebu ha rilasciato una clip anteprima di quello che vedremo. Vestito con una canotta tempestata di cristalli bianchi e neri e pantalone di pelle nero in coordinato, lo veste Versace questa settimana, Mengoni si esibisce con il pezzo che è stato riarrangiato e accorciato per l’occasione.

La ripresa è la seconda prova fatta da Marco alla Liverpool Arena. Il cantautore è arrivato in città qualche giorno fa e ieri ha partecipato al Turquoise Carpet, apertura della kermesse in partenza domani. Dopo la prima prova il 34enne ha fatto sapere di essersi trovato a suo agio: “È andata molto bene”.

DOVE VEDERE EUROVISION 2023

Tutto pronto per l’inizio. Domani alle 21 su Rai 2, RaiPlay, Rai Italia e Rai Radio 2 la prima semifinale, stesse coordinate per la seconda in onda giovedì 11 maggio. La diretta per la finale, invece, andrà in onda sabato su Rai 1 (RaiPlay, Rai Italia e Rai Radio 2) a partire dalle 20.40.