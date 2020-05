Funerali in diretta streaming del poliziotto ucciso a Napoli, Giuliano “Non ti dimenticheremo”

NAPOLI – La bara di Pasquale Apicella, avvolta dal tricolore, ha raggiunto la chiesa cristiana evangelica di Secondigliano a Napoli dove sono appena iniziati i funerali dell’agente scelto Pasquale Apicella, il poliziotto di 37 anni deceduto lo scorso 27 aprile durante un inseguimento a una banda di rapinatori. Presenti la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, il capo della polizia Franco Gabrielli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il prefetto di Napoli Marco Valentini, il questore di Napoli Alessandro Giuliano. Il rito è trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook della polizia di Stato.

QUESTORE DI NAPOLI: “NON TI DIMENTICHEREMO”

“Carlo Lino, non ti dimenticheremo e non lasceremo sola la tua famiglia“, dice il questore di Napoli Alessandro Giuliano durante i solenni funerali di Pasquale Apicella, il poliziotto deceduto lo scorso 27 aprile a Napoli durante un inseguimento a una banda di rapinatori. Giuliano, dalla chiesa cristiana evangelica di Secondigliano, si rivolge ai parenti di Apicella, ai genitori Nunzia e Gennaro e alla moglie Giuliana. “La polizia di Stato si stringe attorno a voi, non sarete mai soli, considerateci la vostra seconda famiglia”, dice Giuliano, ricordando l’agente scelto per il suo “grande amore per la divisa”. “Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Questa frase di Giovanni Falcone l’avevi scritta sulla pelle, tale è la passione per questi valori”.

L’OMAGGIO ALL’AGENTE SCELTO PASQUALE APICELLA

“La Polizia di Stato, per rendere omaggio all’agente scelto Pasquale Apicella, ha postato sul proprio profilo facebook la preghiera del poliziotto interpretata da Alessandro Preziosi, Violante Placido, Stefano Di Battista, Nicky Nicolai, Dario Rosciglione, Andrea Rea e Luigi Del Prete”.