Tg Politico Parlamentare, edizione dell’8 marzo 2023

8 MARZO, MATTARELLA: “UNA DONNA PREMIER MA RESTANO I PREGIUDIZI”

Una donna alla guida del governo, una donna alla presidenza della Corte Costituzionale, una donna al vertice della Corte di Cassazione. “In questi decenni la Repubblica Italiana ha fatto enormi progressi”, dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la celebrazione dell’8 marzo al Quirinale. In prima fila, Giorgia Meloni, prima premier in Italia. Con lei Silvana Sciarra, presidente della Consulta e Margherita Cassano, prima magistrata al vertice della Cassazione. Per il capo dello Stato nelle istituzioni e nella società la parità di genere ha fatto “grandi passi avanti” sul piano legislativo e culturale. Eppure “stereotipi e pregiudizi sono ancora diffusi”, osserva Mattarella. Un rapporto Onu stima che le donne godono solo del 75% dei diritti dati agli uomini, con la privazione delle libertà fondamentali sotto i regimi autoritari.

SCHLEIN: “MELONI AIUTI LE DONNE, NON COLPENDO LE PENSIONI“

“Giorgia Meloni aiuti davvero le donne, non colpendo le pensioni”. In occasione dell’8 marzo, Elly Schlein si rivolge alla premier. “Ho apprezzato la chiamata che mi è arrivata dopo le primarie- dice- abbiamo modi molto diversi di intendere la politica, ma ci possono essere impegni comuni, nell’impegno al contrasto di discriminazione e violenza”. Le donne, sottolinea Schlein, fanno una “fatica maggiore”, perché “la società è patriarcale” e “ci sono molte discriminazioni da combattere”. Poi, si rivolge direttamente a Meloni: “Non colpisca le donne sulle pensioni, riducendo opzione donna, ma- è la proposta della segretaria del Pd- faccia un congedo paritario di almeno tre mesi, una cosa semplice, e avrebbe la mia collaborazione da domani in Parlamento”.

CARCERI, PD CONTRO FDI: “STOPPANO LEGGE SU DETENUTE MADRI“

Slitta il provvedimento sulle detenute madri in discussione alla Camera. Il Partito democratico accusa Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, dicono i democratici, ha presentato alcuni emendamenti che di fatto “stravolgerebbero il testo”. La legge si propone di fare uscire dal carcere i bambini reclusi con le loro mamme, per permettere loro di vivere i primi anni di vita lontani dalle celle, in case famiglia protette e vigilate. Sulle norme c’era un accordo bipartisan. Poi, il passo indietro. “Oggi Fratelli d’Italia rischia di festeggiare l’8 marzo nel peggior modo possibile- attacca Debora Serracchiani- impedendo di fatto con i loro emendamenti di far approvare un testo a tutela di minori che non hanno nessuna colpa e che non possono vivere in carcere”. Per la meloniana Carolina Varchi quello del Pd è “un attacco strumentale fatto per piazzare una bandierina. Siamo disponibili a ragionare sulle modifiche da noi auspicate- dice- non accettiamo aut aut”.

AL VIA LETEXPO, MATTARELLA: “TRASPORTI SETTORE ESSENZIALE“

I trasporti sono un elemento essenziale nella crescita e un indicatore della qualità della vita. A ricordarlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al LetExpo 2023, la fiera sui trasporti e l’intermodalità in corso a Verona. Il capo dello Stato sottolinea il ruolo della logistica nella tutela delle risorse naturali. C’è un rapporto stretto tra trasporti e sviluppo economico, dice Mattarella: l’ottimizzazione del trasporto merci “contribuisce al miglioramento della vita della comunità e della sua sicurezza”. Un invito raccolto dall’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. “Lo scorso anno- spiega il presidente Guido Grimaldi- abbiamo sottratto 5,8 milioni di camion dalle strade italiane”. Il risultato sono oltre 5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 abbattute.