Al via la fiera della logistica LetExpo 2023, Grimaldi (Alis): “Per noi lavoro, futuro e Italia al centro”

ROMA – LetExpo 2023 che inizia oggi “è una fiera innovativa, trasversale, dinamica, in cui si incoraggiano le iniziative imprenditoriali ed il confronto diretto con le istituzioni pubbliche. Un grande evento in cui si mette al centro del dibattito l’importanza della sostenibilità, ma anche l’urgente necessità di avere infrastrutture moderne e sicure così come porti ed interporti sempre più collegati, al fine di favorire la filiera logistica e, al tempo stesso, garantire all’intera economia nazionale di assumere un ruolo centrale in un mercato globale in continua trasformazione”. Guido Grimaldi, presidente Alis- Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, lo dice nel suo intervento di apertura dell’evento fieristico di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e dell’intermodalità organizzato da Alis in collaborazione con VeronaFiere.

Il trasporto e la logistica “per noi di ALIS rappresentano un impegno costante e una passione quotidiana e riteniamo di doverci prendere la responsabilità di rimettere al centro del dibattito tre parole che ci rappresentano e in cui crediamo fortemente: lavoro, un bisogno che non deve mai essere troppo distante dal piacere; futuro, migliore per i nostri giovani; Italia, il nostro grande Paese, la nostra grande nazione. Il nostro grande motivo di orgoglio nel mondo”, spiega Grimaldi.

GRIMALDI (ALIS): PORTARE MAREBONUS E FERROBONUS A 100 MLN/ANNO

“La pandemia prima e le crescenti tensioni geopolitiche dopo, stanno producendo effetti molto visibili come l’accorciamento delle catene logistiche e casi di reshoring, ossia il rientro a casa delle aziende che in precedenza avevano delocalizzato la produzione. Questo fenomeno, comporterà anche un maggiore sviluppo del trasporto intermodale euro-mediterraneo, comparto nel quale il nostro Paese è certamente leader indiscusso”, spiega il presidente di Alis- Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile. Da queste considerazioni Grimaldi formula nei confronti del governo “l’auspicio di poter contare su strumenti virtuosi di necessario supporto allo sviluppo del nostro comparto così strategico. Mi riferisco sicuramente anche alle misure incentivanti Marebonus e Ferrobonus, che si sono finora dimostrate best practice europee e che meritano di avere una dotazione finanziaria maggiore ed adeguata per far fronte alle sfide future”.

Il presidente Alis si dice “convinto che questo Governo, che in pochi mesi ha dato evidente prova di fermezza, visione e lungimiranza, agirà insieme alle altre Istituzioni nel pieno riconoscimento della strategicità del trasporto e della logistica intermodale“. Si tratta di “strumenti essenziali per generare il risparmio per cittadini e famiglie di oltre 7 miliardi di euro”, segnala Grimaldi, “e per questo, auspichiamo che la dotazione finanziaria venga aumentata a 100 milioni di euro all’anno per ciascuna misura, considerando che negli anni precedenti lo stanziamento era pari a 77 milioni di euro e poi gradualmente ridotto agli attuali 20 milioni annui circa“.

SALVINI: LA SOSTENIBILITÀ NON DEVE ESSERE IDEOLOGICA, CAMBIARE PNRR

“Le imprese del trasporto italiano via mare, via aereo e via terra sono fra le più green e sostenibili del mondo“, dunque nel percorso verso una maggiore sostenibilità “la loro trasformazione non deve essere ideologica ma socialmente, economicamente ed ambientalmente sostenibile”., dichiara il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervistato in occasione di LetExpo 2023. “Per questo motivo alcune voci di spesa del PNRR dovranno essere riconvertite“, annuncia Salvini. Infatti il PNNR “non prevedeva neanche un euro per le strade perché si inquina, per l’aereo e per altre forme di trasporto”, denuncia il titolare del MIT, ma “i 300 espositori che sono qui sono i primi ad avere interesse ad avere mezzi ecocompatibili, ma si tratta di un processo che non si può imporre con strategie o hai il rigetto da parte della cittadinanza e della comunità economica”.

IL MESSAGGIO DI MATTARELLA: TRASPORTI E LOGISTICA ESSENZIALI PER CRESCITA E QUALITÀ DELLA VITA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un saluto nella giornata di apertura di LetExpo 2023: “L’iniziativa dell’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile nell’ambito della seconda edizione della Fiera LetExpo sollecita una riflessione sullo stretto rapporto che intercorre tra trasporti e sviluppo economico, senza tralasciare il ruolo della logistica nella tutela delle risorse naturali. Il settore dei trasporti e della logistica è elemento essenziale nella crescita e indicatore della qualità della vita. La mobilità è una delle caratteristiche della civiltà globale e la sua sostenibilità rappresenta una misura della sua efficacia nella tutela dell’ecosistema. Far sì che avvenga uno sviluppo dei trasporti collettivi di persone e separazione dei volumi di traffico con ottimizzazione del trasporto delle merci contribuisce al miglioramento della vita della comunità e della sua sicurezza e può ridurre in modo significativo l’impatto negativo sulla salute dell’uomo e sull’ambiente In questo spirito formulo gli auguri di buon lavoro”.