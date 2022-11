Uffizi e loggia di Isozaki, Nardella: “Sgarbi non chiuda la porta, vediamoci”

FIRENZE – “Bisogna portare in fondo la loggia di Isozaki“, quella che dovrebbe essere l’uscita degli Uffizi. Per questo “invito Sgarbi, consapevole della sua intelligenza e della sua sensibilità, a non chiudere le porte del tutto. Ad accettare un dialogo per trovare una soluzione che da un lato possa salvare l’immagine internazionale dell’Italia e di Firenze, dall’altro possa andare incontro a certe esigenze del ministero”. Lo chiede il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso di un’intervista a ‘Primo Piano’ in onda su Rtv 38.

“Dialoghiamo, ne va dell’immagine di Firenze e del Paese”

“Ho rispetto e stima del sottosegretario Sgarbi” contrario alla realizzazione dell’opera. “Ho avuto modo di parlare con lui in questi giorni della questione e spero di poterlo incontrare di persona per trovare una soluzione che ci consenta di andare in fondo con il progetto, magari con delle modifiche condivise con l’architetto”, conclude.

LEGGI ANCHE Nello skyline di Firenze ormai c’è anche la gru degli Uffizi. E Nardella brontola

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it