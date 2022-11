Nello skyline di Firenze ormai c’è anche la gru degli Uffizi. E Nardella brontola

FIRENZE – Guardando Firenze dai suoi ponti o dalle sue terrazze, naturali o meno, svettano e si fanno ammirare la cupola del Brunelleschi, la torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, il campanile di Giotto. Ma anche Santa Croce o Ponte Vecchio. Da anni, però, nel mezzo di questo illustre e celebre skyline campeggia ‘un intruso’: la gru degli Uffizi, quella montata per il cantiere che dovrebbe allargare gli spazi espositivi.

“Da sindaco non posso fare altro che sollecitare un’esecuzione più rapida dei lavori”

“La gru? E’ la prima cosa che farò vedere al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, quando verrà a Firenze, spero presto”. L’impegno se lo prende il sindaco, Dario Nardella, nel corso di un’intervista a ‘Telegram’, in onda stasera alle 20 su Toscana Tv. “Gli farò vedere le due gru degli Uffizi, che fanno parte del cantiere gestito dalle autorità statali. Purtroppo, come sindaco non posso fare altro che sollecitare un’esecuzione più rapida dei lavori”.

