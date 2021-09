Tg Lazio, edizione del 7 settembre 2021

TAR RESPINGE RICORSO COMUNE: DISCARICA ALBANO RESTA APERTA

La discarica di Albano resta aperta. Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva, avanzata dal Comune dei Castelli romani, dell’ordinanza con cui lo scorso 15 luglio la sindaca della Città Metropolitana, Virginia Raggi, aveva stabilito la riapertura dell’impianto di smaltimento, chiuso dal 2016 dopo l’incendio che aveva distrutto il tmb, per l’emergenza rifiuti a Roma. “Le motivazioni che hanno scritto i giudici del Tar le rispetto ma non le condivido affatto- ha commentato il sindaco di Albano, Massimiliano Borelli- Chissà quanto abbia pesato il continuo e martellante grido di disperazione proveniente dal Campidoglio”.

COMUNALI, MICHETTI E MELONI LANCIANO LISTA FDI: COMPETITIVI

Il programma ancora non è pronto. La squadra invece sì. E per la volata finale i candidati di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali sono stati presentati questa mattina dalla leader del partito, Giorgia Meloni, e dal candidato a sindaco, Enrico Michetti. “I candidati che ho scelto- ha detto Michetti- sono quelli del cambiamento. Votare gli altri partiti vuol dire continuare l’attuale amministrazione. Noi proponiamo, invece, una città completamente diversa”. Ancora top secret la lista dei possibili assessori. A domanda specifica Michetti ha glissato: “Oltre a Matone e Sgarbi avremo in Giunta nomi e profili altissimi”.

COMUNALI, GUALTIERI IN X MUNICIPIO: ACILIA ABBANDONATA

Il mercato di Acilia, le “case di sabbia” di Armellini a Ostia. La campagna elettorale del candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha fatto tappa nel Municipio X, una delle roccaforti del Movimento 5 Stelle. “La situazione e’ drammatica, Acilia è completamente abbandonata- ha detto Gualtieri- il parco della Madonnetta è in una condizione di degrado inaccettabile. Nei cittadini ho trovato un sentimento di abbandono”. Trasporti, rifiuti, manutenzione e cura del verde, le criticità maggiormente sollevate dai residenti.

ROMA, PRESENTATO FRANCESCO RATTÀ NUOVO CAPO SQUADRA MOBILE

È stato presentato alla stampa il nuovo capo della Squadra Mobile di Roma, Francesco Rattà. L’incontro si è tenuto alla presenza del Questore di Roma, Mario Della Cioppa. Rattà, 52 anni, sposato con due figli, proviene dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria. “Il mio impegno sarà il contrasto alla criminalità organizzata, ma anche diffusa, predatoria- ha spiegato Rattà- nel quadro di un disegno di contrasto voluto dal Questore, in sinergia piena con i commissariati”. Rattà ha anche annunciato di essere pronto a riaprire alcuni casi irrisolti.