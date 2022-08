Il botta e risposta, a suon di tweet, tra Salvini e Makkox

ROMA – Il segretario federale della Lega Matteo Salvini ribatte al disegnatore Makkox che ha detto “l’ignoranza è il concime della destra” e su Twitter scrive: “Un’artista’ di sinistra, educato e democratico, dice che Italiani sono ‘popolo di ignoranti’ se votano per Lega e destra. Gli rispondiamo con un sorriso, con lavoro e idee per far tornare grande l’Italia.

Bacioni… che poi da Makkox a Maalox è un attimo”. Pronta la risposta di Makkox, sullo stesso social: “Dopo la lettera di complimenti di Mattarella è la seconda più grande soddisfazione della mia vita: la card di Salvini (che stamperò e mi farò firmare in uno dei suoi futuri comizi da ministro in tour per l’Italia, se non mi si caricherà prima la Digos”.

