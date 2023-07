Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 7 luglio 2023

CRESCE IL MERCATO DIGITALE (+2,4% NEL 2022) E VALE 77 MILIARDI

Il mercato digitale nel 2022 cresce del 2,4%, con un valore complessivo di 77,1 miliardi di euro. E nel 2023 è previsto un nuovo aumento (+3,1%). E’ quanto emerge dallo studio sul ‘Digitale in Italia’ di Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’Ict. L’aumento più rilevante ha riguardato i servizi di Cloud Computing e di Cybersecurity. La parte relativa a Dispositivi e Sistemi ha invece evidenziato una inversione di tendenza dopo la crescita consistente registrata nel 2021. Infatti, nel corso del 2022 ha subito un calo dell’1%. È infine proseguito il trend negativo dei Servizi di Rete Tlc con un -2,7%. Secondo Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform, “la combinazione di più tecnologie digitali e di una maggiore velocità dell’innovazione sta disegnando un’industria diversa, che vedrà filiere e Supply Chain sempre più connesse e circolari”.

INNOVAZIONE, IL GOVERNO ANNUNCIA UN ‘CHIPS ACT’ ITALIANO

Il governo italiano punta ad attrarre investimenti e a sviluppare il settore dell’alta tecnologia, in particolare della microelettronica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato a questo proposito l’arrivo di un ‘Chips Act’ italiano, una riforma che renderà più competitivo il ramo Hi-Tech e aiuterà il Paese a essere un punto di riferimento europeo in tema di microchip. Ne ha parlato anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, assicurando che il piano sarà sul tavolo del Cdm prima della pausa estiva e farà dell’Italia il luogo “ideale su cui investire per l’economia digitale e la transizione green”.

RELAZIONE GARANTE PRIVACY: I PERICOLI DELL’IA E DEL METAVERSO

Il Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, nella sua relazione annuale ha messo in guardia dai rischi dell’Intelligenza artificiale, del metaverso e dei social network. In generale, i pericoli arrivano dal crescente potere degli algoritmi. Ma anche l’Intelligenza artificiale, la cui scarsa regolamentazione potrebbe minare addirittura le basi della democrazia. Infine, un monito sulla ricerca spasmodica, da parte dei giovani, di una ‘visibilità’ sui social spinta sino al punto di mettere a rischio la vita degli altri.

LA CARICA DEI 7MILA PER LA PRIMA EDIZIONE DI GIFFONI GOOD GAMES

Successo per la prima edizione di Giffoni Good Games, l’evento dedicato ai videogiochi, agli anime e alla cultura interattiva. Sono state più di 7mila le presenze che per due giorni hanno popolato la Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana (in provincia di Salerno), 40 gli ospiti di fama nazionale e internazionale tra i quali Jean-Luc Sala, art director del prossimo Assassin’s Creed Mirage, e Sarah Arduini, premio Oscar per i migliori VFX del film Jungle Book. Hanno partecipato 34 tra partner ed espositori distribuiti su 10mila mq articolati in 8 aree tematiche dedicate alla condivisione e al divertimento e la presenza di 10 startup pronte a rivoluzionare il mondo del gaming. In chiusura anche una partecipatissima gara Cosplay.